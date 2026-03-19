الاستخبارات الأمريكية تتحدث عن "اختلاف الأهداف" ضد إيران

ووفقا لها، تركز هجماتها على القيادات الإيرانية، فيما تركز على تدمير البنية التحتية العسكرية، على الرغم من أن الرئيس الأمريكي قد أشار صراحة سابقا إلى رغبة في إيجاد زعيم جديد لإيران.وعقدت جلسة استماع يوم الخميس مع رؤساء وكالات الاستخبارات الأمريكية الرئيسية لتقييم التهديدات التي تواجه .وقالت غابارد أثناء حديثها في جلسة الاستماع: "تختلف الأهداف التي حددها الرئيس (الأمريكي ترامب) عن الأهداف التي حددتها الحكومة الإسرائيلية".وذكرت غابارد أن "إسرائيل تركز على محاولة قتل المسؤولين الإيرانيين، بمن فيهم المرشد الأعلى".وفي الوقت نفسه، تهدف الولايات المتحدة، وفقا لرئيسة الاستخبارات، إلى تدمير قدرات على إطلاق وإنتاج الصواريخ الباليستية، وكذلك تدمير قواتها البحرية.