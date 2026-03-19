واشنطن توافق على صفقات أسلحة لثلاث دول عربية

ووفقا لبيانات الوزارة، تمت الموافقة على البيع المحتمل لصواريخ وطائرات مسيرة وأنظمة رادار وذخائر طائرات وتحديثاتها للإمارات العربية المتحدة، بقيمة إجمالية تتجاوز 8.4 مليار دولار.كما شملت الموافقات بيعا محتملا لأنظمة رادار استشعار دفاع جوي وصاروخي من المستوى الأدنى للكويت، بتكلفة تقديرية تبلغ 8 مليارات دولار، في خطوة تهدف إلى تعزيز قدرات الدفاع الجوي .إضافة إلى ذلك، تمت الموافقة على صفقة دعم لوجستي وفني لطائرات وذخائر للأردن، بتكلفة تقديرية تبلغ 70.5 مليون دولار.وقالت إن المقاولين الرئيسيين في هذه الصفقات سيشملون شركة "RTX Corporation"، و"نورثروب غرومان"، وشركة " ".تأتي هذه الصفقات بعد هجمات إيرانية على البنية التحتية للطاقة ردا على الهجمات الإسرائيلية على منشآتها الغازية، والتي شكلت أكبر تصعيد في الحرب المستمرة منذ ما يقرب من ثلاثة أسابيع، مما تسبب في ارتفاع أسعار الغاز وزيادة أخرى في أسعار النفط.