الطاقة الذرية تدرس نقل المواد النووية من إيران

وأعلنت السلطات الإيرانية في وقت سابق من شهر آذار الحالي، أن وإسرائيل وجهتا سلسلتين من الضربات على منشأة نطنز النووية الإيرانية، التي تضم محطة لتخصيب اليورانيوم، دون أن يتم رصد أي تسربات إشعاعية.ووفق قناة CBS ، أضاف غروسي خلال رده على سؤال حول إمكانية جمع ونقل المواد النووية من : "نحن ندرس هذه الخيارات".وكان غروسي قد ذكر سابقا أنه لا توجد أي دلائل على أن إيران قد نقلت اليورانيوم عالي التخصيب من المنشآت النووية الرئيسية في البلاد، والتي تعرضت لهجوم من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل في حزيران (حرب 12 يوما).في 28 شباط الماضي، بدأت الولايات المتحدة وإسرائيل قصف أهداف في إيران، بما في ذلك ، مما أسفر عن أضرار وسقوط ضحايا مدنيين، وتشن إيران بدورها ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، فضلاً عن استهدافها أهدافا عسكرية أمريكية في الشرق الأوسط.