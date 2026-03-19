موسكو تدعو واشنطن وتل أبيب لاتخاذ خطوة أولى لوقف الحرب

وقالت الخارجية الروسية في بيان: "يتزايد حجم الأضرار التي لحقت بقطاع الطاقة وغيره من البنى التحتية الحيوية في والدول العربية المجاورة".وأضاف البيان: "الخطوة الأولى على هذا الطريق (نحو حل النزاع) يجب أن تكون التخلي الفوري من جانب وإسرائيل عن مغامرتهما العسكرية".وأوضحت الخارجية الروسية أن " تشعر بقلق بالغ إزاء استمرار المواجهة المسلحة وخطر تطور الوضع إلى سيناريو تصعيدي".كما أكدت الخارجية الروسية أن " ، إلى جانب وتركيا ودول أخرى ذات توجهات مماثلة، مستعدة للتوسط في حل النزاع والبحث عن حلول للخلافات القائمة من خلال الوسائل السياسية والدبلوماسية من أجل تحقيق استقرار مستدام طويل الأمد في المنطقة، مع مراعاة مصالح جميع الدول الموجودة هناك".هذا وأفادت الخارجية الروسية بأن "موسكو توافق على ضرورة بدء مفاوضات في الشرق الأوسط للتوصل إلى اتفاقيات بشأن تدابير في مجال الطاقة النووية وضمانات الأمن المتبادل".وتأتي تصريحات الخارجية الروسية مع دخول الحرب يومها الـ20، حيث تستمر وتل أبيب في الضربات على منشآت عسكرية ونفطية إيرانية فيما ترد إيران باستهداف مواقع في ومنشآت مرتبطة بالولايات المتحدة في .