إيران تكشف تفاصيل إسقاط طائرة F-35

أعلنت قيادة القوات المسلحة الإيرانية أن إسقاط مقاتلة أمريكية من طراز إف-35 أ تم بواسطة نظام دفاع جوي جديد طوره خبراء إيرانيون شباب بعد "حرب الـ 12 يوما" في حزيران 2025.

وذكرت القيادة في بيانها، أنه في أعقاب "حرب الأيام الاثني عشر"، تمكن متخصصون شباب من التابعة للحرس الثوري الإيراني، من "إنشاء أنظمة دفاع جوي جديدة ودمجها في منظومة الدفاع الجوي المتكاملة للبلاد".

وأكد البيان أن هذه الأنظمة هي التي "أصابت وهي أحدث المقاتلات الأمريكية من الجيل الخامس".

وأفاد الإيراني سابقا، أسقطت أنظمة الدفاع الجوي الإيرانية طائرة مقاتلة من طراز إف-35 تابعة لسلاح الجو الأمريكي فوق المنطقة الوسطى من البلاد، وتعرضت الطائرة المقاتلة لأضرار جسيمة.