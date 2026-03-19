الكشف عن اقتراب خطير بين طائرتين في ولاية نيوجيرسي

وأشار المجلس في بيانه إلى أن ذلك وقع في يوم 17 مارس الجاري.وقال لسلامة النقل في بيانه: "مرت طائرة 737 تابعة لشركة ألاسكا إيرلاينز فوق طائرة بوينغ 777 تابعة لشركة فيديكس بينما كانت الطائرتان تحاولان الهبوط على مدارج متقاطعة".من جانبها ذكرت ، أنها كذلك باشرت التحقيق في الأمر.وأعلن مصدر في هذه المؤسسة الفيدرالية أن المراقب الجوي أصدر تعليماته لرحلة رقم 294 بالقيام بعملية إعادة الهبوط في مطار نيوارك الدولي لأن رحلة فيديكس رقم 721 قد تم السماح لها بالاقتراب النهائي من المدرج المتقاطع.