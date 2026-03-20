إيران تتهم غروسي بكشف معلومات حساسة عن المنشآت النووية

‎وقالت البعثة الإيرانية في رسالة على منصة "إكس" إن "تصريحات بشأن موقع المواد والمنشآت النووية الإيرانية مثيرة للقلق العميق. إن الكشف غير المصرح به لمعلومات حساسة تتعلق بالضمانات، والتي قدمتها الحكومات للوكالة، يشكل انتهاكا لاتفاقية الضمانات الشاملة والنظام الأساسي للوكالة الذرية".وحذرت البعثة من أن "مثل هذه التصرفات الخاطئة يمكن أن تؤدي إلى مسؤولية دولية تقع على عاتق الوكالة"، داعية إلى ضرورة أن "تتصرف بشكل مهني، وأن تحترم سرية المعلومات الحساسة، وأن تحافظ على طابعها الفني والمحايد".