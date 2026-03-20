أبرز الدول التي أعلنت اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر

فقد أعلنت دار الإفتاء المصرية أن امس الخميس هو المتمم لشهر رمضان وأن أول أيام عيد يحل اليوم الجمعة.وأعلنت والشؤون الإسلامية، في بلاغ لها، أن عيد الفطر المبارك هو اليوم الجمعة .وأعلنت كل من الإمارات وقطر والبحرين والكويت، اول أمس الأربعاء، أن اليوم الجمعة الموافق 20 اذار هو أول أيام عيد الفطر، بعد تعذر رؤية .وكانت قد أعلنت أيضا اول أمس الأربعاء أن عيد الفطر المبارك سيكون اليوم الجمعة.وكذلك أعلنت وفلسطين وديوان الوقف السني في ، والسودان أن اليوم الجمعة هو أول أيام عيد الفطر.كما شملت الدول التي أعلنت اليوم الجمعة أول أيام عيد الفطر ولبنان وفلسطين واليمن والوقف السني في العراق فضلا عن باكستان وتركيا.فيما أعلن المرجع الشيعي الأعلى في العراق أن اليوم الجمعة هو المكمل لشهر رمضان وأن غدا السبت هو أول أيام عيد الفطر.وأورد بيان صادر عن مكتبه أن "اليوم الجمعة هو المكمّل لشهر رمضان المبارك، ويوم غد السبت الموافق (21-03-2026 م) هو الأول من شهر شوال لعام 1447 للهجرة".ويُحدّد توقيت العيد لنهاية شهر الصيام بناء على رؤية هلال الشهر، وفق التقويم الهجري القمري.