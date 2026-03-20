انفجار مروع يسقط وفيات ومصابين في أول أيام العيد

وأكدت الوزارة قيام بالدفع بـ16 سيارة إسعاف مجهزة إلى موقع الحريق فور تلقي البلاغ، حيث جرى التعامل الفوري مع المصابين والذين بلغ عددهم 32 مصابًا، وتم نقلهم إلى مستشفيات المحافظة، وتم التعامل مع جميع الحالات وفقًا لأعلى معايير الرعاية الطبية، مع توافر الفرق الطبية المتخصصة والأطقم التمريضية على مدار الساعة.وأوضحت الوزارة أن الحادث أسفر عن 3 حالات وفاة، مشيرة إلى تراوح الإصابات ما بين كدمات وسحجات وجروح سطحية وكسور بسيطة، والحالة الصحية لغالبية المصابين مستقرة، حيث غادر المستشفيات بالفعل 18 مصابًا بعد تحسن حالتهم الصحية وتلقيهم العلاج اللازم، ولا تزال باقي الحالات يتلقون الرعاية اللازمة تحت الملاحظة الطبية الدقيقة حتى تمام الشفاء.وفي هذا الإطار، يواصل الدكتور خالد عبدالغفار متابعة تطورات الحالة الصحية للمصابين بشكل مستمر، مع توجيه برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات القريبة، وتوفير أي احتياجات طبية أو علاجية إضافية بشكل فوري.ونتج الحريق عن انفجار أنبوبة غاز هيليوم، يستخدمها أحد المحال التجارية لملئ بالونات الدعاية الإعلانية.وألقت ، القبض على مالك المحل المشار إليه "مستخدم الأنبوبة"، واتخذت الإجراءات القانونية.