التلفزيون الإيراني يعلن استشهاد المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني

اعلن الإيراني، اليوم الجمعة، استشهاد المتحدث باسم الحرس الثوري العميد علي محمد نائيني.





وذكرت الحرس في بيان ان " العميد علي محمد نائيني قتل في هجوم إسرائيلي أمريكي فجر اليوم".



وتابع، انه"لن نسمح بإضعاف القوة الناعمة والمعنوية لنا بعد اغتيال المتحدث باسمنا محمد علي نائيني".