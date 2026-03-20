إسرائيل تُغلق المسجد الأقصى بالكامل في أول أيام عيد الفطر

‎وشمل الإغلاق محيط الأقصى، حيث نُصبت حواجز في أزقة البلدة القديمة وبالقرب من أبواب المسجد، وأُعيد مصلون من نقاط التفتيش ومنعوا من الوصول إلى باحاته. ووصف مسؤولون محليون الخطوة بأنها تمس بحرية العبادة ومكانة الأقصى الدينية.‎ورغم القيود، حاول عشرات المصلين التوجه إلى بوابات المسجد وأداء صلاة العيد في الشوارع والساحات القريبة. وأفادت مصادر محلية بأن القوات الإسرائيلية فرّقت تجمعات للمصلين ولاحقت بعضهم، وسط تقارير عن احتكاكات عند أبواب الأقصى.