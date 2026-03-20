من هو المتحدث باسم الحرس الثوري علي محمد نائيني الذي اغتالته اسرائيل اليوم؟

وقال : "لن نسمح بإضعاف القوة الناعمة والمعنوية لنا بعد اغتيال المتحدث باسمنا محمد علي نائيني".من هو نائيني؟ محمد علي نائيني من مواليد العام 1955 في وسط شغل منصب المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني منذ عام 2024 خلفاً للعميددراسيّاً: حائز على التربوية وماجستير في ودكتوراه في الإدارة الإستراتيجيةعسكريّاً: يُعرَف بأنه "جنرال حرب المعلومات" في الحرس الثوري و"مهندس الحرب الناعمة"، ولديه خبرة تزيد عن 40 عاماً في الحروب النفسية والإعلامية داخل الإيرانية.وفي آخر تصريح له قُبيل الاعلان عن مقتله، نقلت " " للأنباء عن الناطق باسم الحرس علي محمد نائيني قوله: "صناعتنا للصواريخ تُبلي بلاءً ممتازاً... وما من مخاوف في هذا الخصوص لأنه حتّى في أوقات الحرب، نواصل إنتاج الصواريخ".