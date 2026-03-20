ثلاثُ إصابات بإطلاق نار في ألمانيا

ووفقا لمتحدثة باسم الشرطة في مكان الحادث، وسط مدينة مونشنجلادباخ، فقد تم نقل 3 رجال إلى المستشفى.وأشارت وكالة ، إلى أنه لم يتضح في البداية ما إذا كانت هناك إصابات أخرى.ولم تقدم الشرطة تفاصيل عن طبيعة الإصابات أو خطورتها أو نوع السلاح الناري المستخدم.وقالت المتحدثة، إن مشادة حدثت لأسباب لم تتضح على الفور، وتطورت إلى صراع في الشارع.