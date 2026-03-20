إسرائيل تشن غارات جوية على مواقع تابعة للحكومة السورية

‎وأضاف الجيش الإسرائيلي أنه «استهدف مركز قيادة وأسلحة في مجمعات عسكرية جنوب سوريا».‎وأكد أنه «لن يتسامح مع أي أذى يلحق بالدروز» وإنه سيواصل عملياته «للدفاع عنهم» ومراقبة التطورات في المنطقة.وشهدت السويداء التي تعد معقل الأقلية الدرزية في ، وعلى مدى أسبوع في يوليو/تموز، اشتباكات بين مسلحين دروز ومقاتلين من البدو، تحوّلت إلى مواجهات دامية بعد تدخل القوات الحكومية ثم مسلحين من العشائر الى جانب البدو.وأسفرت أعمال العنف آنذاك، وفق حصيلة للمرصد السوري لحقوق الإنسان، عن مقتل أكثر من ألفي شخص، بينهم 789 مدنيا درزيا.