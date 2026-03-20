سرب معلومات حساسة.. إسرائيل توقف جنديا بتهمة التجسس لصالح إيران

وبحسب بيان للشرطة الإسرائيلية الجمعة فإن "راز كوهن الذي يقيم في والبالغ من العمر 26 عاما أوقف مؤخّرا للاشتباه بارتكابه مخالفات أمنية تتضمّن التواصل مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية بغية تنفيذ مهام أمنية تحت إشرافها".‎وقام جندي الاحتياط هذا في إطار نظام الدفاعات الجوّي المعروف بالقبّة الحديدية "بالتواصل مع عناصر من الاستخبارات الإيرانية وكُلّف بتوجيه منهم بتنفيذ عدّة مهام أمنية، لا سيّما نقل معلومات حسّاسة في مجال الأمن كان يطلع عليها في إطار مهامه"، بحسب البيان.وخلص التحقيق إلى أن المشتبه به كان على دراية "بأنّه على اتصال مع كيانات إيرانية" وهو تلقّى بدلا ماليا.وغالبا ما تحذّر الشرطة مع جهاز الاستخبارات الداخلي (الشاباك) عبر شبكات التواصل الاجتماعي من محاولات الاستخبارات الإيرانية اختراق صفوفها بتجنيد عملاء لها.