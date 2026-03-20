ولية عهد النرويج: إبستين “تلاعب بي وخدعني"



أعربت ولية عهد ميته-ماريت عن ندمها الشديد على لقائها بالملياردير الأمريكي الراحل ، مؤكدة في مقابلة متلفزة أنها لم تكن على علم بإدانته بجرائم جنسية وقت التعارف.



وذكرت في المقابلة التي أذيعت على الهواء مباشرة اليوم الجمعة: "لم أكن أعلم أنه مدان بجرائم جنسية"، مضيفة أن أبستين "تلاعب بها وخدعها".



واكدت أنها استمرت بالتواصل معه لعدة سنوات، بما في ذلك فترة بعد إدانته الأولى، قبل أن تدرك حقيقة الأمر لاحقًا.