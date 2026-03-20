الناتو يصدر بياناً بعد مغادرة العراق

وذكر بيان للناتو، إن "بعثة (الناتو) في أجرت تعديلاً على وضعها، حيث قامت بنقل جميع أفرادها بأمان من الشرق الأوسط إلى أوروبا".ونقل البيان عن الجنرال أليكسوس غرينكيفيتش، للحلفاء في أوروبا في الحلف قوله: "أود أن أعرب عن شكري لجمهورية العراق وجميع الحلفاء الذين ساهموا في النقل الآمن لأفراد من العراق".وأضاف، "كما أود أن أشكر الرجال والنساء المخلصين في بعثة الناتو بالعراق، الذين واصلوا أداء مهامهم طوال هذه الفترة؛ إنهم مهنيون حقيقيون".وتابع البيان أنه "غادر آخر أفراد بعثة الناتو العراق، اليوم الجمعة، العشرين من آذار، وستستمر بعثة الناتو في العراق في ممارسة مهامها من قيادة القوة المشتركة في ".ولفت إلى أن "بعثة الناتو في العراق (NMI) بعثة استشارية غير قتالية تهدف لبناء القدرات ومساعدة العراق في بناء مؤسسات وقوات أمنية أكثر استدامة، وشفافية، وشمولية، وفعالية، لتمكينهم من تحقيق الاستقرار في بلادهم، ومكافحة الإرهاب، ومنع عودة عصابات الإرهابية".