قنبلة موقوتة في المحيط الهادئ.. ماذا يحصل؟

وتعود قصة القبة إلى عام 1958، حين أجرت اختبارا نوويا عُرف باسم "كاكتوس"، بلغت قوته 18 كيلوطنا، ما أسفر عن تشكّل حفرة هائلة في جزيرة " ". وفي وقت لاحق، جرى ردم هذه الحفرة بتربة وحطام ملوثين بالإشعاع، لتتحول إلى مدفن للنفايات النووية.وفي أواخر سبعينيات الماضي، وتحديدا بين عامي 1977 و1980، شُيّدت " رونيت" كحل مؤقت لاحتواء أكثر من 120 ألف طن من المواد المشعة الناتجة عن التجارب النووية التي أُجريت في "شعاب إنيويتاك" المرجانية، والتي فاق بعضها في شدته تفجيرات وناغازاكي بأضعاف كبيرة.ورغم هذا الإجراء، لم تُصمّم القبة وفق معايير عزل كاملة، إذ تفتقر فوهة الانفجار التي تغطيها إلى بطانة عازلة، وتقع فوق طبقة مسامية من الرواسب المرجانية، ما سمح بتسرّب المياه الجوفية إلى داخلها منذ إنشائها، وهو ما يعد المصدر الرئيسي للتلوث الإشعاعي حتى اليوم.ومع مرور نحو نصف قرن على بنائها، بدأت تظهر تشققات في الغطاء الخرساني للقبة، الأمر الذي أثار قلق العلماء، خاصة في ظل ارتفاع منسوب مياه البحر، الذي قد يؤدي إلى غمر الموقع أو تسريع تسرب المواد المشعة إلى المحيط.