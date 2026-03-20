لندن تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها العسكرية للضرب في هرمز

الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الصفحة الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الصفحة الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
سوشيل رمضان
من
07:45 PM
الى
08:15 PM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
الكشف عن اقتراب خطير بين طائرتين في ولاية نيوجيرسي
المزيد
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
استطلاعات
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
تسجيل الدخول
إنشاء حساب
الصفحة الرئيسية
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
أرشيف المسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
رمضان 2025
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
فيديوهات
سياسة
محليات
انتخابات مجلس النواب العراقي 2025
رياضة
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
اقتصاد
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
ترندات
علم وعالم
للنساء فقط
منوعات
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
الأبراج
جدول البرامج
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2026 Alsumaria.tv.
لندن تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها العسكرية للضرب في هرمز
دوليات
2026-03-20 | 17:02
Alsumaria Tv
130 شوهد
لندن تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها العسكرية للضرب في هرمز
دوليات
2026-03-20 | 17:02
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
130 شوهد
أعلنت الحكومة البريطانية منح
الولايات المتحدة
الإذن باستخدام قواعدها العسكرية لشن ضربات على مواقع الصواريخ الإيرانية التي تهاجم السفن في
مضيق هرمز
.
وجاء في بيان صادر عن داونينغ ستريت عقب اجتماع وزراء بريطانيين لمناقشة الحرب وإغلاق
إيران
للمضيق: "أكدوا أن الاتفاق الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية في الدفاع الجماعي عن المنطقة يشمل العمليات الدفاعية الأمريكية لتدمير مواقع الصواريخ والقدرات المستخدمة لمهاجمة السفن في
مضيق هرمز
".
وكان
رئيس الوزراء
كير ستارمر
قد أعلن هذا الأسبوع أن
بريطانيا
لن تنجر إلى حرب بشأن إيران، ورفض في البداية الطلب الأمريكي باستخدام القواعد البريطانية للضربات على إيران، مشترطا التأكد من قانونية أي عمل عسكري.
لكنه تراجع عن موقفه بعد أن شنت إيران ضربات على حلفاء بريطانيا في المنطقة، ليسمح باستخدام قاعدة "فيرفورد" الجوية و"
دييغو غارسيا
" (القاعدة المشتركة مع
واشنطن
في المحيط الهندي).
يأتي هذا القرار بعد انتقادات لاذعة من الرئيس الأمريكي
دونالد ترامب
لستارمر، حيث قال الاثنين إن هناك "بعض الدول التي خيبت أملي بشدة" قبل أن يخص بريطانيا بالذكر، واصفا إياها بأنها كانت تعتبر ذات يوم "رولز
رويس
الحلفاء".
ودعا بيان داونينغ ستريت إلى "تهدئة عاجلة وحل سريع للحرب"، في وقت أظهرت استطلاعات الرأي في بريطانيا تشككا واسعا في دخول الحرب، حيث أظهر استطلاع أجرته "يوغوف" أن 59% من البريطانيين يعارضون الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.
يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم 21 على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.
حمّل تطبيق السومرية
للحصول على آخر الأخبار والتغطيات الخاصة
لندن
واشنطن
هرمز
الولايات المتحدة
التحالف الأمريكي
المحيط الهندي
دونالد ترامب
رئيس الوزراء
دييغو غارسيا
كير ستارمر
مضيق هرمز
+A
-A
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2026
ترفيه
رمضان 2024
سياسة
رمضان 2023
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
عالم السيارات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2026 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.