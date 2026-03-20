لندن تسمح لواشنطن باستخدام قواعدها العسكرية للضرب في هرمز

وجاء في بيان صادر عن داونينغ ستريت عقب اجتماع وزراء بريطانيين لمناقشة الحرب وإغلاق للمضيق: "أكدوا أن الاتفاق الذي يسمح للولايات المتحدة باستخدام القواعد البريطانية في الدفاع الجماعي عن المنطقة يشمل العمليات الدفاعية الأمريكية لتدمير مواقع الصواريخ والقدرات المستخدمة لمهاجمة السفن في ".وكان قد أعلن هذا الأسبوع أن لن تنجر إلى حرب بشأن إيران، ورفض في البداية الطلب الأمريكي باستخدام القواعد البريطانية للضربات على إيران، مشترطا التأكد من قانونية أي عمل عسكري.لكنه تراجع عن موقفه بعد أن شنت إيران ضربات على حلفاء بريطانيا في المنطقة، ليسمح باستخدام قاعدة "فيرفورد" الجوية و" " (القاعدة المشتركة مع في المحيط الهندي).يأتي هذا القرار بعد انتقادات لاذعة من الرئيس الأمريكي لستارمر، حيث قال الاثنين إن هناك "بعض الدول التي خيبت أملي بشدة" قبل أن يخص بريطانيا بالذكر، واصفا إياها بأنها كانت تعتبر ذات يوم "رولز الحلفاء".ودعا بيان داونينغ ستريت إلى "تهدئة عاجلة وحل سريع للحرب"، في وقت أظهرت استطلاعات الرأي في بريطانيا تشككا واسعا في دخول الحرب، حيث أظهر استطلاع أجرته "يوغوف" أن 59% من البريطانيين يعارضون الهجمات الأمريكية الإسرائيلية.يأتي هذا التصعيد في وقت تتواصل فيه الحرب لليوم 21 على التوالي، مع استمرار تبادل الضربات الصاروخية والمسيرات بين إيران والتحالف الأمريكي الإسرائيلي، وسط تصاعد التوتر في الشرق الأوسط.