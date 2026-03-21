الرئيس الإيراني في رسالة للعالم الإسلامي: لسنا بصدد أي نزاع معكم

وقال بزشكيان في تغريدة له تابعتها " ": "إلى الدول الإسلامية وجيراننا الأعزاء، أنتم إخوتنا ولسنا في صدد أي نزاع معكم"، لافتاً إلى أن أي فجوة في العلاقات بين دول المنطقة لن تخدم سوى "الكيان الصهيوني" الذي وصفه بالمستفيد الوحيد من هذه الخلافات.وجاءت تصريحات الرئيس الإيراني تزامناً مع حلول عيد المبارك، حيث دعا في رسالته إلى ضرورة العودة لتعاليم الدين الحنيف لتعزيز الوحدة. وأكمل بزشكيان: "نسأل الله في عيد الفطر أن يمنحنا القوة والوحدة بالعمل بتعاليم لنيل رضاه"، في إشارة واضحة إلى رغبة في فتح قنوات الحوار وتجاوز الأزمات التي عصفت بالمنطقة مؤخراً جراء التصعيد العسكري المباشر.