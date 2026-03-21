بوتين في رسالة "النوروز": موسكو صديق وفي لطهران في أوقاتها العصيبة

وجاء في بيان صادر عن الكرملين أن "أرسل التهاني بعيد إلى القيادة الإيرانية، والمرشد الأعلى للجمهورية الإسلامية مجتبى ، ورئيس البلاد مسعود بيزشكيان".وأضاف البيان "تمنى للشعب الإيراني القوة لتجاوز هذه الأوقات العصيبة بكرامة، وأكد أن ، في هذه الظروف الصعبة، تبقى صديقا وفيا وشريكا موثوقا لطهران"، وفق ما نقلته فرانس برس.وتدين ، حليفة منذ زمن بعيد، الغارات الجوية التي تشنها والولايات المتحدة على البلاد منذ نهاية شباط/فبراير.وهذا الأسبوع، دانت روسيا، استشهاد أمين الإيراني في غارة جوية تبنتها إسرائيل.لم تُعلن موسكو رسميا عن أي مساعدات ملموسة لحليفتها منذ بداية هذا النزاع، باستثناء إرسال المساعدات الإنسانية.لكن وسائل إعلام أميركية أفادت بأن موسكو تبادلت معلومات استخباراتية عسكرية مع لتنفيذ ضرباتها في الشرق الأوسط.وردا على الضربات الواسعة التي شنتها وإسرائيل، هاجمت طهران أهدافا متعددة في بينها ما استهدف قواعد أميركية في المنطقة.وفي العاشر من آذار/مارس، امتنع الكرملين عن التعليق على المعلومات المتداولة بشأن تبادل المعلومات الاستخباراتية مع إيران.