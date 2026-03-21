الحرس الثوري يكشف عن “عيديته” للشعب الإيراني

وأوضح في بيان، أن الهجوم جرى باستخدام منظومات صاروخية متطورة من طراز “قدر” و”عماد”، مشيراً إلى أن العملية جاءت رداً على تحركات جوية إسرائيلية في أجواء المنطقة الوسطى، واعتبرها “عيدية” للشعب الإيراني بمناسبة العيد.وأكد أن منظوماته المحلية الهجومية والدفاعية ستواصل تحقيق “المزيد من الإصابات والإنجازات”، متوعداً باستمرار الضغط على خصومه، ومشيراً إلى أن حالة الإنذار الدائم ستكون سمة المرحلة المقبلة.