الحرس الثوري يدعو سكان الدوحة والمقيمين فيها للمغادرة

وذكر بيان للحرس: "تحذير عاجل وأمر بالإخلاء: إلى المواطنين والمقيمين في مدينة في ".وأضاف: "نظرا لاستخدام هذه المنطقة لإيواء القوات والمصالح الأمريكية، وكذلك للتحريض عبر منصاتها الإعلامية على قتل الشعب الإيراني، فقد أصبحت هذه المنطقة هدفا مشروعا، سلامتكم".وأكد البيان: "نأمر الجميع بمغادرة هذه المنطقة في أسرع وقت ممكن".