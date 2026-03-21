العتبة العباسية تباشر بحملة تبرعات للشعبين الإيراني واللبناني

وذكرت العتبة في بيان، أن هذه الجهود تأتي انطلاقاً من توجيهات وكيل المرجعية الدينية العليا ، وفي إطار السعي لترسيخ قيم التضامن الإنساني، وتعزيز روح التكافل بين الشعوب الإسلامية.ولفتت العتبة إلى أن "المرجعية الدينية العليا دعت عبر خطبة صلاة العيد في صباح السبت، المؤمنين في هذه الظروف العصيبة وتفاقم المأساة وازدياد حاجة المتضررين والنازحين، إلى مد يد العون والمساعدة للمنكوبين، كما أذنت بصرف الحقوق لتخفيف آلام المتضررين في ولبنان".