مواطنين كرد وعلم كردستان يتعرضون لاعتداءات بعيد نوروز
2026-03-22 | 02:13
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
1,003 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
صرح مسؤولون أكراد في
سوريا
بأن انتهاكات ارتكبت بحق المواطنين الأكراد في عفرين ومحيطها بعد احتفالات عيد
النوروز
كما تعرض العلم الكردي للإهانة من قبل أعضاء سابقين في الفصائل المسلحة.
وذكرت وسائل اعلامية عن رئيس محلية عفرين للمجلس الوطني الكردي في
سوريا
أحمد حسن
، قوله: "بالأمس (الجمعة)، وبسبب تجمع الناس احتفالا بعيد
النوروز
، حدثت بعض المشاكل الصغيرة، لكن اليوم (السبت) ارتُكبت انتهاكات كثيرة بحق أكراد عفرين، وتعرض بعضهم للضرب والأذى".
وأضاف أنه "في مركز مدينة عفرين، وعلى طريق حلب – عفرين، يتم اعتراض المواطنين. يُلقى علم
كردستان
على الأرض ويُجبر الناس على السير فوقه".
وحسب المسؤول، فإن الذين يرتكبون هذه الانتهاكات هم أشخاص كانوا سابقا ضمن الفصائل المسلحة في محافظة
دير الزور
السورية.
من جانبه، صرح مسلم محمد، عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، بأن عددا من الأكراد من محافظة حلب تعرض لمعاملة سيئة من قبل عشرات الأشخاص أثناء عودتهم من احتفال بمناسبة عيد
نوروز
أُقيم في حلب.
وأوضح مسلم محمد في حديث لـ"روداوو" مساء يوم الجمعة أن احتفالا خاصا بعيد النوروز أُقيم في الساعة 10:00 من صباح اليوم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، شارك فيه ما يقارب 10 آلاف شخص، من بينهم عدد من المسؤولين السوريين، منهم علي حنورة نائب محافظ حلب.
وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها احتفال النوروز بشكل رسمي في المدينة بعد 15 عاما، مشيرا إلى أن الاحتفال بدأ بالنشيد الوطني "أي رقيب".
ولفت إلى أن عددا كبيرا من الحاضرين كانوا من أهالي
منطقة عفرين
، وأثناء عودتهم حوالي الساعة 5:00 مساء، اعترض طريقهم عشرات الأشخاص على الطريق عند حدود معبري تل رفعت وإعزاز.
وبحسب مسلم محمد، فإن هؤلاء الأشخاص عاملوا المواطنين العائدين بطريقة سيئة للغاية، ومن ذلك انتزاع أعلام كردستان منهم.
تأتي هذه الأحداث على خلفية مظاهر الغضب الشعبي في أنحاء حلب الذي أثاره إنزال العلم السوري خلال احتفالات النوروز في عين العرب (كوباني).
وحسب تقارير، فقد وقعت حوادث قطع طرق مؤدية إلى عفرين واعتداءات على ممتلكات، في رد فعل عاطفي على الفيديو المتداول لحادثة إنزال العلم السوري.
مقالات ذات صلة
كردستان العراق يتفاعل مع مرسوم الشرع ويوجه دعوة "بعيداً عن العنف"
09:11 | 2026-01-17
الحشد الشعبي يعلن تعرض محور الطارمية الى اعتداء جوي
12:16 | 2026-03-19
الدفاع تعلن تعرض قاعدة كركوك الجوية إلى اعتداء بمقذوف حربي
14:36 | 2026-03-18
الحمداني يهنئ بعيد الفطر ويعد أهالي بغداد الاستمرار بالتفاني لأجلهم
17:51 | 2026-03-19
الأنواء الجوية تتوقع أمطاراً غزيرة وعواصف رعدية بدءاً من الغد
03:00 | 2026-03-21
توضيح رسمي بعد افتراس نمر لأقدام طفل في متنزه الزوراء ببغداد
09:40 | 2026-03-21
مفاجأة في اللحظات الأخيرة.. ماذا حل بالمنتخب العراقي؟
07:00 | 2026-03-20
الداخلية تصدر تحذيرات عاجلة: التزموا بالتعليمات
09:44 | 2026-03-21
نشرة أخبار السومرية
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
العراق في دقيقة 20-03-2026 | 2026
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
نشرة ٢١ آذار ٢٠٢٦ | 2026
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٢١ الى ٢٧ آذار ٢٠٢٦ | 2026
العراق في دقيقة 20-03-2026 | 2026
أنقذ قلبًا ورحل.. وفاة جرّاح بسكتة مفاجئة بعد عملية دامت 5 ساعات! - سوشيل رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
الفرحة - حديث رمضان - حلقة ٣٠ | رمضان 2026
منطقة الدورة - رمضان والناس - الحلقة ١٧ | رمضان 2026
الحــ.رب تتواصل والتصعيد سيد المنطقة - تغطية خاصة | 2026
هاتوا الفوانيس 16-3-2026 | رمضان سومر 2026
النفط بين فكي المضيق.. والمرشد يتوعّد بالانتقام - من الأخير في رمضان - حلقة ١٤ | رمضان 2026
الشيخ د. خالد الملا - ليلة رمضانية - الحلقة ١٨ | رمضان 2026
مصرع 6 اشخاص من اصل 7 بتحطم طائرة في قطر
04:35 | 2026-03-22
وكالة تسنيم: إيران لم تصدر أي تحذير بإخلاء الدوحة
02:58 | 2026-03-22
ايران تسمح لهذه السفن العبور عبر مضيق هرمز
02:45 | 2026-03-22
أين المرشد الإيراني الجديد؟
02:05 | 2026-03-22
نتنياهو يتوعد بعد "أقسى مشهد منذ بداية الحرب"
01:16 | 2026-03-22
العتبة العباسية تباشر بحملة تبرعات للشعبين الإيراني واللبناني
17:06 | 2026-03-21
