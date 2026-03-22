مواطنين كرد وعلم كردستان يتعرضون لاعتداءات بعيد نوروز

وذكرت وسائل اعلامية عن رئيس محلية عفرين للمجلس الوطني الكردي في ، قوله: "بالأمس (الجمعة)، وبسبب تجمع الناس احتفالا بعيد ، حدثت بعض المشاكل الصغيرة، لكن اليوم (السبت) ارتُكبت انتهاكات كثيرة بحق أكراد عفرين، وتعرض بعضهم للضرب والأذى".وأضاف أنه "في مركز مدينة عفرين، وعلى طريق حلب – عفرين، يتم اعتراض المواطنين. يُلقى علم على الأرض ويُجبر الناس على السير فوقه".وحسب المسؤول، فإن الذين يرتكبون هذه الانتهاكات هم أشخاص كانوا سابقا ضمن الفصائل المسلحة في محافظة السورية.من جانبه، صرح مسلم محمد، عضو قيادة الحزب الديمقراطي الكردستاني – سوريا، بأن عددا من الأكراد من محافظة حلب تعرض لمعاملة سيئة من قبل عشرات الأشخاص أثناء عودتهم من احتفال بمناسبة عيد أُقيم في حلب.وأوضح مسلم محمد في حديث لـ"روداوو" مساء يوم الجمعة أن احتفالا خاصا بعيد النوروز أُقيم في الساعة 10:00 من صباح اليوم في حي الشيخ مقصود بمدينة حلب، شارك فيه ما يقارب 10 آلاف شخص، من بينهم عدد من المسؤولين السوريين، منهم علي حنورة نائب محافظ حلب.وأضاف أن هذه هي المرة الأولى التي يقام فيها احتفال النوروز بشكل رسمي في المدينة بعد 15 عاما، مشيرا إلى أن الاحتفال بدأ بالنشيد الوطني "أي رقيب".ولفت إلى أن عددا كبيرا من الحاضرين كانوا من أهالي ، وأثناء عودتهم حوالي الساعة 5:00 مساء، اعترض طريقهم عشرات الأشخاص على الطريق عند حدود معبري تل رفعت وإعزاز.وبحسب مسلم محمد، فإن هؤلاء الأشخاص عاملوا المواطنين العائدين بطريقة سيئة للغاية، ومن ذلك انتزاع أعلام كردستان منهم.تأتي هذه الأحداث على خلفية مظاهر الغضب الشعبي في أنحاء حلب الذي أثاره إنزال العلم السوري خلال احتفالات النوروز في عين العرب (كوباني).وحسب تقارير، فقد وقعت حوادث قطع طرق مؤدية إلى عفرين واعتداءات على ممتلكات، في رد فعل عاطفي على الفيديو المتداول لحادثة إنزال العلم السوري.