مصرع 6 اشخاص من اصل 7 بتحطم طائرة في قطر

وقالت الوزارة في بيان تابعته ، انه "في إطار عمليات البحث والإنقاذ الجارية عن المفقودين إثر حادث سقوط الطائرة المروحية فيالمياه الإقليمية للدولة، فقد أسفرت جهود البحث عن العثور على (6) من أصل (7) كانوا على متنها".واضافت "تأكدت وفاة الذين تم العثور عليهم، فيما لا تزال الفرق المختصة تواصل عملياتهاالمكثفة للعثور على المفقود الأخير".