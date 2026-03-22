احصائية كاملة لما حصل في مضيق هرمز (24 حادثا و8 قتلى)

ومنح الرئيس الأميركي امس السبت مهلة 48 ساعة لفتح المضيق أمام حركة الملاحة مهددا بتدمير بنيتها التحتية للطاقة.وبحسب الفرنسية، فهناك 5 نقاط أساسية لفهم إغلاق المضيق:24 حادثا أمنيامنذ الأول من مارس، تعرضت 24 سفينة تجارية من بينها 11 ناقلة نفط لهجمات، أو أبلغت عن حوادث في أو أو خليج عُمان، وفقا لهيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ("يو كاي أم تي أو").وتضاف إلى ذلك 4 هجمات استهدفت أنواعا مختلفة من السفن، أعلن الايراني مسؤوليته عنها، لكن لم تؤكدها السلطات الدولية.8 قتلىمنذ بداية النزاع، قُتل 8 على الأقل من البحارة أو عمال الموانئ في حوادث شهدتها المنطقة، بحسب المنظمة ("آي أم أو").ولا يزال 4 آخرون في عداد المفقودين، فيما أصيب 10 بجروح.تراجُع حركة العبور 95 بالمئةكان المضيق يشهد عادة نحو 120 عملية عبور يوميا، لكنّ عددها لم يتجاوز 77 خلال الأسبوعين اللذين أعقبا اندلاع الحرب، بحسب شركة البيانات البحرية " ".بين الأول من اذار و21 منه، قامت سفن تجارية بـ124 عملية عبور فقط، بحسب بيانات شركة "كبلر"، أي بتراجع قدره 95 بالمئة.وقامت ناقلات نفط وغاز بـ75 عملية من هذه العمليات، وأبحر معظمها شرقا إلى خارج المضيق.20 ألف بحّار عالقيبلغ عدد البحّارة العالقين في المنطقة نحو 20 ألفا، إضافة إلى ركاب سفن رحلات سياحية، وعمال موانئ، وفرق العمل البحرية في عرض البحر، وفقا للمنظمة البحرية الدولية.وتقدّر المنظمة عدد السفن الموجودة راهنا في تلك المنطقة بنحو 3200 على الأقل، ثلثاها "سفن تجارية كبيرة تنشط في مجال التجارة الدولية".وقالت شركة الاستشارات البحرية كلاركسونز في 18 مارس إن 250 ناقلة نفط موجودة حاليا في الخليج، أي ما يشكّل خمسة في المئة من إجمالي الخام المحمول عبر الناقلات عالميا.ارتفاع سعر وقود السفن 90 بالمئةارتفع سعر وقود السفن بنسبة 90 بالمئة منذ بداية الحرب، بحسب مرصد الملاحة البحرية "شيب أند بانكر".وفق بيانات "كلاركسونز"، تضاعفت كلفة شحن برميل من النفط الخام إلى 10 دولارات منذ بدء السنة الجارية.