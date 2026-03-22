نتنياهو يهدد باستهداف قادة إيران

وقال نتنياهو "سنستهدف النظام. سنستهدف ، هذه العصابة من المجرمين... سنستهدفهم شخصيا، سنستهدف قادتهم، سنستهدف منشآتهم، سنستهدف أصولهم الاقتصادية".وأضاف نتنياهو أن استهدفت المواقع للأديان التوحيدية الثلاثة الكبرى في .وأوضح: "لقد أطلقوا النار على القدس، بجوار المواقع المقدسة للأديان التوحيدية الثلاثة، الحائط الغربي، وكنيسة القيامة، والمسجد الأقصى. وبفضل معجزة، مرة أخرى، لم يصب أي منها بأذى. لكنهم كانوا يستهدفون المواقع المقدسة للأديان التوحيدية الثلاثة الكبرى".وتسببت ضربتان صاروخيتان نفذتهما إيران ليل السبت، بأضرار بالغة في عراد ومدينة ديمونة القريبة منها وحيث تقع منشأة نووية إسرائيلية، وأسفرتا عن إصابة أكثر من 100 شخص بجروح، بحسب الاسعاف الإسرائيلي.