ايران تهدد: مضيق هرمز سيغلق بالكامل في حال استهداف محطات الطاقة

وقال المتحدث باسم مقر خاتم المركزي ابراهيم ذو الفقاري: "لقد قلنا مراراً إن مغلق فقط بوجه العدو والتحركات المضرة ولم يُغلق بعد بشكل كامل، وهو تحت سيطرتنا الذكية".واضاف أن "حركة المرور غير الضارة في المضيق تتم وفق ضوابط خاصة تضمن أمن ومصالحها".وأشار الى أنه "في حال تنفيذ التهديدات الأميركية بشأن محطات ، سيتم إغلاق مضيق هرمز بالكامل"، مبينا أن "المضيق لن يُفتح في هذه الحالة حتى يتم إعادة بناء محطاتنا المدمرة".