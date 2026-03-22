عراقجي: الهجمات على المنشآت النووية في نطنز وبوشهر انتهاك للقوانين الدولية

وقال عراقجي في رسالة وجهها الى الأمين العام وأعضاء ، ان "الهجمات على المنشآت النووية السلمية في "نطنز" وبالقرب من "محطة بوشهر" تمثل خرقاً لميثاق والنظام الأساسي للوكالة الذرية والقواعد الآمرة في القانون الدولي".واضاف ان "استهداف المنشآت النووية قد يؤدي إلى انتشار واسع للمواد المشعة مما يتسبب في عواقب خطيرة للغاية على السكان والبيئة".واكد ان "هذه الهجمات هي مصاديق لجرائم الحرب والعدوان على السلم الدولي"، مطالبا "بإدانة المعتدين والوقف الفوري للهجمات ودفع تعويضات كاملة".ودعا " إلى إلزام بالانضمام إلى معاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية (NPT) وإخضاع منشآتها النووية لرقابة ".