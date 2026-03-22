الأوقاف المصرية ترد على أزمة خطبة العيد بهجوم حاد على إيران

وأكدت الوزارة في بيانها ثوابت الموقف المصري القائم على التضامن الكامل مع في مواجهة أي عدوان يمس سيادتها، رافضة أي محاولات للعبث بالتوازنات الإقليمية.وحذرت من مخاطر التصعيد المتبادل، مشيرة إلى أنه لن يجلب سوى المزيد من الألم والدمار للجميع، ودعت إلى التهدئة وخفض التصعيد كمسار وحيد نحو التفاهم بدلاً من الصراع.وجاء البيان بعد ضجة واسعة أثارتها خطبة صلاة عيد التي ألقاها الدكتور سيد ، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، في الفتاح بالعاصمة الإدارية الجديدة بحضور وقيادات الدولة.وتضمنت الخطبة دعاء توسليا شهيرا قال فيه: "اللهم بحق وأبيها وبعلها وبنيها وبالسر الكامن فيها، لا تجعل لمصر حاجة عند لئيم من خلقك"، ما أثار جدلا كبيرا على ، حيث ربط البعض الصيغة بأدعية مرتبطة بالمذهب الشيعي، معتبرين إياها إشارة سياسية أو مذهبية في ظل التوترات الإقليمية مع .في حين أكد علماء ووزارة الأوقاف أن الدعاء جائز شرعا ويندرج ضمن التوسل بآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أمر متوارث في التراث السني المصري دون أي ارتباط بالتشيع أو الغلو، مشددين على أن مصر تظل ملتزمة بهويتها السنية الوسطية ومحبة آل البيت دون انحراف.وشددت وزارة الأوقاف بشكل خاص على ضرورة النأي بالدين الإسلامي، وبجميع الأديان، عن الاستغلال السياسي، ورفض أي تأويل للنصوص الدينية يخدم أهدافا أو أهواء غير مشروعة، في إشارة واضحة إلى رفض توظيف الرموز الدينية في الصراعات السياسية أو المذهبية.واختتم البيان بالتأكيد على استمرار الوزارة في رسالتها بنشر الوعي الصحيح ودعم الحقوق الوطنية والعربية، داعية الله أن يحفظ مصر وأهلها وسائر الشعوب العربية والإسلامية، وجميع دول العالم المحبة للسلام والاستقرار.