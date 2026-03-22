قاليباف يحدد الهدف التالي لإيران.. الانذار الاخير

وكتب ، في حسابه على منصة "إكس": "إلى جانب القواعد العسكرية، تعتبر المؤسسات المالية التي تمول الميزانية العسكرية الأمريكية أهدافا مشروعة".وأضاف: "سندات الخزانة الأمريكية ملطخة بدماء الإيرانيين، وإذا اشتريتموها، فقد وجهتم ضربة قوية لأصولكم ومقراتكم، ونحن نراقب محافظكم الاستثمارية.. هذا هو الإنذار الأخير لكم".وأكد أن "ممولي آلة الحرب الأمريكية سيكونون ضمن الأهداف الإيرانية القادمة".وفي وقت سابق، حذر نائب من أن أي هجوم يستهدف البنية التحتية سيقابل بتدابير مضادة متناسبة، وستقع جميع التداعيات الناجمة عن أي تصعيد على عاتق مرتكبيه.وتأتي التطورات مع دخول الحرب يومها الـ23 وتصاعد مستوى المواجهة بين وإسرائيل والولايات المتحدة، وانتقال الضربات إلى أهداف أكثر حساسية، بما في ذلك المنشآت والمراكز الحيوية.