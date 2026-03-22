هل الحرب على إيران حققت أهدافها.. ماذا عن العملية البرية؟

وكتب بوشكوف في قناته على "تلغرام": "الحرب الصاروخية والقنابل، على الرغم من 13 ألف ضربة (حسب بيانات وزارة الحرب الأمريكية)، أعطت نتائج محدودة ولم تؤد إلى تحقيق أي من الأهداف الرئيسية للحرب ضد - لا تغيير النظام، ولا تدمير القدرات الصاروخية الإيرانية.خارج إدارة (دونالد) ، يتم تقييم آفاق العملية البرية بشكل عام بشيء من الريبة".وأشار السيناتور الروسي إلى أن لن تتمكن من احتلال إيران نتيجة عملية برية بسبب مساحة البلاد الشاسعة، كما أنها لن تتمكن من السيطرة على عشرات مراكز إطلاق الصواريخ المنتشرة في عموم البلاد.ورأى بوشكوف أن الأهداف التي تسعى إليها قد تكون "خلق انطباع بأن الإدارة تفعل شيئًا ما في ظل المأزق العسكري"، أو "إظهار الوجود العسكري الأمريكي على الأراضي الإيرانية كوسيلة للضغط الإضافي على السلطات الإيرانية"، لكنه وصف الهدف الأول بأنه "علاقات عامة" والثاني بأنه "محض خيال".هذا وبدأت الولايات المتحدة وإسرائيل في 28 فبراير بشن ضربات على أهداف في الأراضي الإيرانية، بما في ذلك ، وتفيد تقارير بوقوع دمار ومقتل مدنيين.وتشن إيران ضربات انتقامية على الأراضي الإسرائيلية، وكذلك على منشآت عسكرية أمريكية في منطقة الشرق الأوسط.