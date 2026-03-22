الجيش الإسرائيلي: إصابة 7 جنود في مواجهات بجنوب لبنان

وأفادت تقارير إعلامية اليوم الأحد، بإصابة 4 جنود إسرائيليين من جراء انفجار بقوة للجيش الاسرائيلي على الحدود مع .وذكر موقع واللا الإسرائيلي: "إصابة 48 جنديا منذ بدء العملية البرية في ".وأعلن في وقت سابق شن هجوم جوي بسرب من المحلقات الانقضاضية على نقطة استقرار للقوات الإسرائيلية قرب خلة البستان بلدة الحدودية وتحقيق إصابات مؤكدة.