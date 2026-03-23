الحرس الثوري: الجيش الأمريكي استهدف 5 منشآت مائية بينها محطة تحلية في "قشم"

وذكر الحرس في بيان ان "الرئيس الأميركي كاذب بزعمه أننا نستهدف محطات تحلية المياه بالمنطقة وتعريض شعوب دول المنطقة للمعاناة"، مشيرا الى ان " عازمة على الرد على أي تهديد بنفس المستوى الذي يحقق توازن الردع".وتابع، ان "استهدفتم المدارس والمستشفيات ومراكز الاسعاف ولم نرد لكن اذا استهدفتم الكهرباء سنستهدف الكهرباء"، لافتا الى انه "في حال تم الهجوم على محطات الكهرباء فإن إيران سترد بالمثل عبر استهداف محطات الكهرباء للكيان المحتل والمحطات التي تزود القواعد الامريكية في المنطقة".