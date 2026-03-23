لندن.. حرق 4 سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية

قالت شرطة ، الاثنين، إن النيران أُضرمت في أربع سيارات إسعاف تابعة لمنظمة يهودية في شمال لندن، مضيفة أنه يتم التعامل مع الواقعة على أنها جريمة.





وأضافت شرطة العاصمة في بيان "تم فتح تحقيق بعد إضرام النيران في أربع سيارات... تابعة لخدمة إسعاف المجتمع اليهودي في منطقة جو

لدرز جرين".



وقالت الشرطة "لا يزال الضباط في مكان الواقعة ويتم التعامل مع الهجوم المتعمد بإضرام النيران على أنه جريمة".