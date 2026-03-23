الأنواء الجوية تعلن موعد انتهاء الموجة المطرية وانخفاض درجات الحرارة في عموم العراق

وذكرت الهيئة في بيان ورد ، أن "غداً الثلاثاء سيكون الطقس غائماً ممطراً في عموم مناطق البلاد وتزداد غزارتها في الأقسام الشرقية من البلاد وتكون رعدية احياناً، كما يتشكل ضباباً خفيفاً في الصباح الباكر بالمنطقة الجنوبية ويزول تدريجياً"، مبينا ان "درجات الحرارة العظمى ليوم غدٍ في وديالى ونينوى واربيل 18 ودهوك 16 والسليمانية 14 وكركوك 17 وصلاح الدين والانبار وواسط وبابل وكربلاء والديوانية والنجف 19 وميسان 21 وذي قار والمثنى 22 والبصرة 23".واردفت أن "طقس يوم الاربعاء سيكون غائماً جزئياً يتحول الى غائم مع تساقط امطار متفاوتة الشدة بكافة المناطق تزداد غزارتها في الأقسام الشرقية من البلاد".وتابعت أن "طقس يوم الخميس سيكون غائماً ممطراً بعموم المناطق وتكون الامطار رعدية تزداد غزارتها في المنطقة الوسطى والاقسام الشرقية من مع فرصة لحدوث سيول فيها".