مقترح بوتين للتفاوض يواجه جدار الرفض الأميركي.. ما تفاصيله؟

‎وبحسب تقرير للصحافي أساف روزنتسفيغ نشرته القناة 12 العبرية، فإن عرضت على وقف تزويد بمعلومات استخبارية، مقابل أنتوقف تعاونها الاستخباري مع أوكرانيا. وقد نُقل هذا المقترح خلال الأيام الماضية في إطار محادثات بين وفود روسية وأميركية حول سبل إنهاء الحرب في أوكرانيا.‎ووفق تقارير عدة، بينها "بوليتيكو" و"وول "، فإن لبوتين دميترييف طرح المبادرة خلال لقاء في الأسبوع الماضي مع مبعوثي ، ستيف وي تكوف وجاريد كوشنر، حيث شدد الجانب الأميركي على رفض العرض بشكل قاطع.‎المقترح الروسي كان يقضي بوقف نقل معلومات حساسة إلى إيران، تشمل بيانات دقيقة عن مواقع أصول عسكرية أميركية في الشرق الأوسط، وهي معلومات تُستخدم، بحسب تقارير استخبارية غربية، في تنفيذ هجمات بطائرات مسيّرة وصواريخ ضد قوات أميركية وأهداف دبلوماسية منذ اندلاع المواجهة. في المقابل، كانت موسكو تطالب بوقف الدعم الاستخباري الأميركي لكييف، الذي يساهم في استهداف مواقع روسية داخل الأراضي الأوكرانية وحتى داخل .‎في المقابل، سارع الكرملين إلى نفي هذه التقارير، إذ وصف دميترييف ما نُشر بأنه "أخبار كاذبة"، محذرًا من "حملة إعلامية واسعة تهدف إلى تقويض مساعي تحسين العلاقات بين الولايات المتحدة وروسيا".