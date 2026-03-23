رافقت قادة العالم وخدعت الملايين.. القصة الصادمة لجندية أميركية

وخلال أشهر قليلة فقط، حقق الحساب انتشارًا لافتًا متجاوزًا 1 مليون متابع، مستفيدًا من مزيج بين سياسي محافظ وصور ذات طابع مثير، ما عزّز من جاذبيته ورفع مستوى التفاعل بشكل كبير.‎تسلّط هذه القضية الضوء على نمط متزايد في الرقمي، حيث تُستخدم شخصيات نسائية مزيفة مدعومة بصور واقعية مُولّدة بالذكاء الاصطناعي لاستقطاب المتابعين، وتحقيق أرباح، أو تمرير رسائل سياسية ودعائية.‎وتكررت حالات مشابهة خارج ، تضمنت محتوى لنساء يُفترض أنهن جنديات أو طيّارات في دول لا تسمح للنساء بأداء أدوار قتالية، ما يعزز الشكوك حول طبيعته المفبركة.‎يحذر خبراء في الإعلام الرقمي من أن التطور السريع في تقنيات "التزييف العميق" بات يُسهّل إنشاء شخصيات افتراضية متكاملة، يمكن وضعها في سياقات واقعية إلى جانب شخصيات عامة، بما يعزز مصداقيتها الظاهرية ويُصعّب اكتشاف زيفها.