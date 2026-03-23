"ليست حربنا".. تمرد داخل المعسكرات الأمريكية رفضا للقتال مع إسرائيل

ووفقا لتقرير موقع "هاف بوست"، قال بريسنر، المدير التنفيذي لمركز "الضمير والحرب"، إن مجموعته كانت تتلقى في السنوات الماضية ما بين 50 و80 جنديا سنويا، لكن شهر مارس الجاري شهد "زيادة بنسبة 1000%"، حيث يتصل جندي جديد واحد على الأقل بالمنظمة يوميا.وكتب أن مجموعته تتعامل مع طلبات "مستعجلة" للمعترضين من أفراد الجيش والبحرية ومشاة البحرية الذين قيل لهم إنهم سيتم نشرهم في نهاية الأسبوع.وقال مسؤول عسكري يعالج أفراد الخدمة الذين تم إجلاؤهم من الشرق الأوسط إلى إن الجنود يعانون من "حماية غير كافية وتخطيط غير واف"، مشيرا إلى أن عملية برية ستكون " مطلقة.. ليس لدينا خطة لذلك. لا يمكننا حتى الدفاع بالكامل عن قاعدة برية واحدةفي مسرح القتال".