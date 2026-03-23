‏الكرملين: أي هجوم على محطة بوشهر سيشكل تهديدا خطيرا للأمن

ـ دولي



اكدت الرئاسة الروسية (الكرملين)، اليوم الاثنين، ان استهداف المنشآت النووية ينطوي على عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها.





وذكر الكرملين في بيان ان، "التسوية السياسية والدبلوماسية فقط قادرة على المساهمة بفعالية في نزع فتيل الأوضاع المتوترة بشكل كارثي في "الشرق الأوسط".



وتابع، ان " استهداف المنشآت النووية ينطوي على عواقب وخيمة لا يمكن إصلاحها".