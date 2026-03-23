إسبانيا تدين قصف إسرائيل للجسور والمنازل المدنية في لبنان

وجاء في بيان الخارجية : "تدين الحكومة الإسبانية بشدة تصريحات السلطات الإسرائيلية التي تفيد بأن الجيش الإسرائيلي تلقى أوامر بتدمير جميع الجسور على ، بالإضافة إلى منازل المدنيين اللبنانيين في القرى المجاورة، وهو ما يعد انتهاكا صارخا ومتعمدا للقانون الدولي الإنساني. ولا يُمكن بأي حال من الأحوال اعتبار البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المنازل والمرافق الطبية، أهدافا عسكرية بموجب القانون الدولي".وأشارت الوزارة إلى أن تُصرّ على احترام وحدة أراضي وسيادته.دعت الوزارة الخارجية: " إلى اتخاذ التدابير اللازمة لمنع الإفلات من العقاب على هذه الأعمال".وتشن القوات الإسرائيلية هجمات منهجية لاستهداف الجسور والمعابر فوق نهر الليطاني في حيث دمرت منذ بداية الحرب القعقعية في قضاء النبطية والزراية في قضاء وجسرا القاسمية على الطريق الرئيسي في قضاء صور.