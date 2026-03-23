روسيا وإيران قلقتان من امتداد النزاع إلى منطقة بحر قزوين

جاء ذلك في بيان نشرته الخارجية الروسية في أعقاب محادثة هاتفية جرت اليوم بين الوزير ونظيره الإيراني بمبادرة من الجانب الإيراني.وقال البيان: "أعرب الطرفان عن قلقهما المشترك إزاء الامتداد الخطير للصراع الذي أشعلته وتل أبيب، إلى حوض بحر ".وكان الجيش الإسرائيلي أعلن الأربعاء الماضي أن مقاتلاته شنت ولأول مرة منذ بداية عملية "زئير الأسد"، هجوما واسعا استهدف سفنا وصواريخ وبنى تحتية مركزية تابعة للبحرية الإيرانية في بحر قزوين.وفي أعقاب هذا الهجوم، قالت الخارجية الروسية إن استهداف ميناء لنجة في بحر قزوين قد أضر بالمصالح الاقتصادية لروسيا ودول بحر قزوين الأخرى التي تربطها علاقات نقل مع عبر هذا .