ترامب: إيران تريد إبرام اتفاق ولا أريد أن يقتل مجتبى خامنئي

اعتبر الرئيس الأمريكي ، الاثنين، أن تريد إبرام اتفاق، فيما كشف أنه لا يريد أن يقتل المرشد الايراني الجديد السيد مجتبى ، كما تحدث عن .

وقال في كلمة له، "أجرينا محادثات قوية مع الإيرانيين وتوجد نقاط اتفاق كبيرة"، موضحا "ويتكوف وكوشنر أجريا المحادثات مع الإيرانيين".

وأضاف "لا نريد أن تمتلك سلاحا نوويا ونريد سلاما في الشرق الأوسط"، مردفا " تحدثت مع كبار القادة الإيرانيين المحترمين".

ولفت ترامب "إيران تريد إبرام اتفاق ونحن أيضا"، مشددا بالقول "سنجري محادثات اليوم على الأرجح مع إيران عبر الهاتف".

وتابع "لا أريد أن يقتل مجتبى ولا أعلم إذا كان على قيد الحياة"، مضيفا "الإيرانيون هم من اتصلوا وأنا لم أتصل"، لافتا "الاتفاق مع إيران يجب أن يكون جيدا ويجب أن يضمن عدم نشوب المزيد من الحروب وعدم امتلاك أي أسلحة نووية"، كما شدد بالقول "ربما نجد شخصا في إيران نتعامل معه يشبه الرئيسة الانتقالية في فنزويلا".

وبشأن ، قال ترامب "التحكم بمضيق هرمز ربما سيكون من قبلي ومن قبل آية الله في إيران"، كشافا "مضيق هرمز سيفتح قريبا إذا نجحت الدبلوماسية".

وكان ترامب كشف، اليوم الاثنين، عن اجراء محادثات مع إيران خلال اليومين الماضيين، واصفاً إياها بأنها "جيدة ومثمرة للغاية".