موقع أمريكي يكشف تفاصيل "مفاوضات" بين واشنطن وطهران

وذكر الموقع أن " ومصر وباكستان من الدول التي نقلت رسائل متبادلة بين وإيران خلال اليومين الماضيين".وأضاف: "أجرى مسؤولون رفيعو المستوى من الدول الثلاث محادثات منفصلة مع ويتكوف وعراقجي".وقال مصدر وفق الموقع: "الوساطة مستمرة وتحرز تقدما، وتتمحور المفاوضات حول إنهاء الحرب وتسوية كافة القضايا العالقة المتبقية. ونأمل أن نتلقى الردود قريبا"، وأشار الموقع إلى أن لم يصدر أي تعليق حتى الآن.وأعلن الرئيس الأمريكي ، إصداره أوامر بتأجيل الضربات العسكرية ضد محطات الطاقة والبنية التحتية للطاقة في ، وذلك بعد محادثات وصفها بالجيدة والمثمرة بين وإيران.من جانبها، أكدت الخارجية الإيرانية عدم وجود مفاوضات بين وواشنطن، مشيرة إلى أن تصريحات الرئيس الأمريكي تأتي في إطار محاولات خفض أسعار الطاقة وكسب الوقت لتنفيذ خططه العسكرية.