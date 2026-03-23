الجيش الإيراني يعلن استهداف قاعدة "الأزرق" الجوية

وأوضح الجيش الإيراني في بيان: "منذ صباح اليوم، استهدف الجيش الإيراني، بوحدات طائرات مسيرة تابعة للقوات البرية والجوية والبحرية من مختلف أنحاء البلاد، قاعدة تل نوف الجوية التابعة للكيان الإسرائيلي وموقع وإف-15 المقاتلة الأمريكية في قاعدة الأزرق الجوية بطائراته المسيّرة المدمرة".وأضاف: "تعد قاعدة تل نوف الجوية إحدى أهم قواعد الإسرائيلي، الذي لعب دورا محوريا في العمليات بعيدة المدى والاعتداء على الشعب الإيراني بأسرابه المقاتلة وطائرات الدعم".كما أشار الجيش إلى أن "قاعدة موفق الجوية، المعروفة باسم الأزرق، تعد إحدى أهم مراكز العمليات والدعم الأمريكية، وموقعا لنشر وشن هجمات طائرات مقاتلة من طراز إف-35 وإف-15 وطائرات حرب إلكترونية ضد ".