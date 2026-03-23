طهران تكشف عن "رسائل" من دول بشأن طلب أمريكي لإجراء مفاوضات

كشفت ، الاثنين، عن ورود رسائل من دول صديقة بشأن طلب أمريكي لإجراء مفاوضات، فيما أكدت أن موقفها بشأن لم يتغير.

ونقلت وكالة إرنا عن المتحدث باسم الخارجية الإيرانية، "لم نجر أي مفاوضات مع ، وردتنا رسائل من دول صديقة بشأن طلب أمريكي لإجراء مفاوضات".

وأضاف المتحدث "تم الرد بشكل مناسب على الرسائل وفقا لمواقفنا المبدئية"، كاشفا "ردودنا تضمنت تحذيرا بشأن العواقب الوخيمة لأي هجوم على بنيتنا التحتية".

ولفت "أكدنا أننا سنرد بشكل حاسم وفوري وفعال على أي استهداف لمنشآت الطاقة"، مضيفا "موقفنا بشأن وشروط إنهاء الحرب لم يتغير".

وكان الرئيس الأمريكي كشف، اليوم الاثنين، عن اجراء محادثات مع خلال اليومين الماضيين، واصفاً إياها بأنها "جيدة ومثمرة للغاية".