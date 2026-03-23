الصليب الأحمر بشأن وضع الشرق الأوسط: قد يصل لنقطة اللاعودة

وأضافت سبولياريتش، في حديث نقله لهذه المنظمة: "ما شهدناه في الشرق الأوسط في الأيام الأخيرة ينذر بالوصول إلى نقطة اللاعودة".وأشارت سبولياريتش إلى أن "البنية التحتية في قطاعات الطاقة والوقود والمياه والرعاية الصحية بالمنطقة تتعرض للتلف والتدمير".وترى رئيسة المنظمة أن أكبر مصدر للقلق هو الضرر المحتمل الذي يمكن أن "يلحق بالمنشآت النووية - سواء كان ذلك متعمدا أو عن طريق الخطأ وبالصدفة".وأشارت إلى أن إلحاق الضرر بهذه المنشآت "قد يؤدي إلى عواقب لا يمكن إصلاحها". لذلك، ووفقا للقانون الإنساني الدولي، "يتم منحها حصانة وحماية معززة".وفي 28 شباط الماضي، شنت وإسرائيل عملية عسكرية ضد ، استهدفت مدنا إيرانية رئيسية، من بينها وتم خلالها قتل واغتيال شخصيات سياسية ودينية وعسكرية بارزة في إيران.وأعلن الإسلامي عن عملية انتقامية واسعة النطاق، استهدفت مواقع في ، كما استهدفت العمليات الإيرانية منشآت ومواقع في والأردن وقطر والكويت والإمارات والسعودية.