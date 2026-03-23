"التعاون الخليجي": أي اتفاق مع إيران يجب أن يتضمن مطالب دولنا

وأوضح البديوي وفق "سكاي نيوز عربية"، أن "ما شهدناه من اعتداءات إيرانية سافرة على دول بالصواريخ والطائرات المسيرة امتدت آثارها إلى العالم أجمع، وشكلت نقطة تحول مفصلية وكبيرة، ليس على مستوى الخليجي فحسب، بل على مستوى الأمن والاستقرار العالمي".وأضاف أن "إغلاق سبب صدمة كبيرة ومهولة للاقتصاد العالمي، ونحن نتدارس الآن انعكاسات هذه الصدمة على الاقتصاد العالمي وإلى أين ستتجه".وأكد أمين عام مجلس التعاون أن "أي اتفاق مع يجب أن يكون شاملا لكل المواضيع المتعلقة بالسياسات الإيرانية، ويجب أن يكون لدول المنطقة ودول مجلس التعاون دور كبير ورئيسي في صياغة هذا الاتفاق، وأن تعكس وجهات نظرها ومطالبها".كما اعتبر أن "أي اتفاق مع إيران لا يجب أن يقتصر على البرنامج النووي، بل يجب أن يشمل ممارساتها في المنطقة، ودعمها للانفصاليين والمنشقين، وسياساتها، وتصديرها للثورة، وبرامجها للصواريخ الباليستية"، بحسب قوله.وكان الرئيس الأمريكي كشف، اليوم الاثنين، عن اجراء محادثات مع إيران خلال اليومين الماضيين، واصفاً إياها بأنها "جيدة ومثمرة للغاية".