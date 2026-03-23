أول تعليق لنتنياهو بعد حديث ترامب الأخير عن إيران

وأوضح نتنياهو أنه أجرى اتصالا مع الرئيس الأميركي ، حيث ناقشا تطورات الملف الإيراني وإمكانية استثمار نتائج العمليات العسكرية في التوصل إلى اتفاق.وأضاف أن يرى أن "هناك فرصة للاستفادة من الإنجازات الكبيرة للجيش الإسرائيلي والجيش الأميركي من أجل تحقيق أهداف الحرب عبر اتفاق، اتفاق يحافظ على مصالحنا الحيوية".وشدد نتنياهو على أن العمليات العسكرية مستمرة بالتوازي مع المسار السياسي، مضيفا: "في الوقت نفسه، نواصل الهجمات في كل من ولبنان. نحن نستهدف برنامج الصواريخ والبرنامج النووي بدقة، ونواصل توجيه ضربات قاسية لحزب الله"، وفق قوله.وكان ترامب قد قال مساء اليوم الاثنين، إن إيران تسعى إلى التوصل لتسوية، مؤكدا أنه سيمنحها مهلة إضافية مدتها خمسة أيام، في ظل ما وصفه بتقدم في مسار المحادثات بين الجانبين.